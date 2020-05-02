أخبار مصر | المتحف الكبير يستقبل 42 قطعة من مركب خوفو الثانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر المتحف الكبير يستقبل 42 قطعة من مركب خوفو الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصرى الكبير في ميدان الرماية، ٤٢ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بجانب هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وخضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود في الموقع.

وتأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار، وجامعة هيجاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئه التعاون الدولي الياباني.

ومن ناحيته قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به إن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ منذ بدء استخراج اول قطعة خشبية من المركب عام ٢٠١٤ وحتى الآن بلغ ١٠٠٦ قطعة.

وأشار مفتاح إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولى بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها داخل المتحف لافتا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى.

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وأوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم في المتحف المصري الكبير، والمشرف علي ترميم مركب خوفو الثانية أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية.