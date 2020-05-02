أخبار مصر | وزير النقل يتفقد اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال تفقده اللمسات الأخيرة لانشاء وافتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل والتشطيبات النهائية لوضع الخط بالخدمة، وذلك فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب تمهيدا لاصدار شهادة سلامة التشغيل وخاصة في ظل ازمة كوفيد 19 العالمية.

شملت الجولة تفقد الوزير لكل من محطة النزهة حيث شاهد الوزير شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج والأنظمة الإنذار والحريق وسلالم المحطة المتحركة ثم استقل وزير النقل قاطرة اختبار على السكة مرورا بمحطات هشام بركات قباء عمر بن الخطاب الهايكستب حتى محطة عدلي منصور.

واوضح انه من المقرر ان تكون منطقة محطة عدلي منصور نموذجًا للنقل متعدد الوسائط حيث ستشمل "الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد (عين شمس السويس)، كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20الف متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار

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وأكد الوزير على أهمية أنظمة الحريق بالورشة وان تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة، واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.

وأشار إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى وكأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وتأتي الجولة التفقدية في اطار مواصلة وزير النقل المهندس كامل الوزير جولاته التفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة.