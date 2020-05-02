أخبار مصر | وزير الرياضة يجتمع باللجنة الخماسية لإتحاد كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع باللجنة الخماسية لإتحاد كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، تناول الإجتماع مناقشة الخطة الفنية للإتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة، إن جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على إستعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الاطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في اي وقت.

وشدد "صبحي" على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي نافيا بذلك بعض المواقع التي اشارت الي عودة النشاط خلال هذا الشهر.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

وأثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.

Advertisements

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة ب6 أكتوبر



كما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الان بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

وشملت الجولة تفقد كل من الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، فندق اللاعبين والذي يضم مايقرب من٤٠ غرفه.

وقال وزير الرياضة إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع ل ٤٥٠٠ آلاف متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالاضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لإستضافة كبرى الاحداث الرياضة العالمية في مختلف الالعاب.

وعبر "صبحي" عن سعادته بحجم الانجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي وصل لنسبة ٨٠ بالمائة، مشيرا الي أن الأعمال الجارية الصالة سوف ينتهى العمل منها بشكل كامل خلال شهر اكتوبر المقبل.

وفي المقابل أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بأن الانشاءات والاعمال الجارية الان بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تأتي فى ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعدادًا لاستضافة المونديال العالمى لليد 2021، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذه.