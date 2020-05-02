أخبار مصر | إرشادات عاجلة من "الصحة" للمواطنين المخالطين لحالات كورونا أثناء العزل المنزلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إرشادات عاجلة من "الصحة" للمواطنين المخالطين لحالات كورونا أثناء العزل المنزلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الصحة والسكان، إرشادات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اثناء العزل المنزلي من خلال فيديو بث على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، وجاءت الإرشادات كالأتي:

1- عدم التواجد في غرفة عزل الشخص المصاب.

2- في حالة ضرولاة الاختلاط مع الشخص المعزول حافظ على أن تكون المسافة 2 متر بينك وبين المريض.

3- استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة حال اتاحته.

4- منع الزيارات المنزلية تمامًا.

5- ارتداء الكمامة في حالة الإختلاط مع الشخص المعزول، والتخلص منها في كيس مقفول بعدها مباشرة.

6- تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس والتخلص منه فورا في كيس مغلق واغسل يديك بعدها.

7- اغسل يديك دائما بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو نظفها بمطهر كحولي.

8- عدم لمس العين والفم أو الأنف بإيدك.

9- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع أشخاص اخرين مثل "الأطباق والكوبايات والفوط" وتنظيفها بالمياه والصابون مع ارتداء جوانتي مطاطي.

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10- تنظيف كافة الأسطح المشتركة بينكم مثل مقابض الأبواب والهواتف واجهزة الكمبيوتر والتابلت، وتجهيزات الحمام ومقابض الحنفيات.

11- التأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل على قدر عال من التهوية.

12- الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات في الأماكن الزحمة وتجنب النزول من المنزل الا للضرورة القصوى.

وفي سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

