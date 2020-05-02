أخبار مصر | "الراقصون بالنيران" هكذا يحتفلون في ليالي رمضان (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "الراقصون بالنيران" هكذا يحتفلون في ليالي رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتادنا أن نرى الأطفال حاملين الفوانيس في شوارع المحروسة بليالي رمضان احتفالًا منهم بقدوم الشهر الفضيل وهو التقليد الذي ابتدعه المصريون منذ ما يقرب من 1000 عام، ولكن هناك من الصبية من له رأي آخر في والاحتفال بالشهر الكريم.

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بعدد من المناطق الشعبية لقطات للأطفال وهم يقومون بحركات شبه راقصة، أثناء إشعالهم خيوط سلك ألمونيوم، والمستخدم في تنظيف الأوعية، مما يشكل مع ظلام الليل والشرر المتطاير أشكالًا تسعدهم بشكل كبير ولكنها تمثل خطرًا بشكل آخر.

يقول أحمد، وهو يبلغ من العمر 13 عامًا، "بحب أولع في السلك وأدور بيه، بيعمل أشكال جميلة"، وأكمل "بشتري بخمسة جنيه وبلعب بيه بس بعيد عن الناس"

في حين قال آسر، وعمره 14 عامًا: "السلك بيعمل اشكال جميلة، بس الناس بتبقى غضبانه مننا، وبيقولولنا خطر لكن احنا بنحبه".