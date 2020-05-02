أخبار مصر | "مصر الخير" تطلق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تطلق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة مصر الخير، أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم مواد غذائية وخضروات ولحوم البيضاء، للأسر المستحقة بالمحافظات، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضمن الاجتماعي.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤسسة تقوم اليوم بإطلاق قافلة لتوصيل الطعام للمستحقين في اماكنهم ب ١٧ محافظة وهذا علي نحو ٦٠٠ طن من المواد الغذائية والمواد الطبية ما يعين علي الوقاية من فيروس كورونا حيث تتحرك ٢٦ ترلة و٢٧ براد يحملوا ٦٥ الف كرتونة و١٢ الف شيكارة بطاطس زنة ٥ كيلو لتوصيلها للمستحقين في المحافظات

وأضاف الدكتور علي جمعة ان مؤسسة مصر الخير يشتمل عملها علي خمس مجالات هي التعليم والصحة والتكافل والبحث العلمي ومناخي الحياة وهذا هو وقت تصدر التكافل الاجتماعي للمشهد وكل ذلك تحت توجيه قوله تعالي " وتعاونوا علي البر والتقوي " وقوله تعالي " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " ونحن في اشد الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتكافل حتي تمر هذه الأزمة بسهولة.

وقالت نفين القباج وزيرة التضامن، إن إنطلاق قافلة مصر الخير اليوم يأتي بعد إنطلاق قوافل صندوق تحيا مصر بالأمس تاكيد لجهود الدوالة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا قي جميع المحافظات كما تنطلق الاسبوع القادمين قافلتين، بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن حيث تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة وتوجه القافلة الأولي للإسكندرية بحمولة ٤٥ الف كرتونة والاخري تتوجه إلي محافظة اسيوط وتحمل ٥٠ الف كرتونة.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إنطلاق مبادرة مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي اعاقت الكثير عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافله اليوم يعد رساله قوية للجميع، أن المصريين جميعا بعملون علي قلب رجل واحد، حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني، من أجل مصر والمصريين

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وأوضح المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أنه لأول مرة تنطلق قافلة مجمعه للمساعدات، وأولى هذه القوافل الغذائية، حملة اليوم، والت تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، مضيفا أنه القافلة تنطلق من استاد القاهرة لنحو 17 محافظة، مؤكدا أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف، أن القافله تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، خاصة أنهم صف الدفاع الأول.

وتابع: القافلة تضم مليون و200 ألف وجبة، حيث ان كل كرتونة مواد غذائية تزن 20 كيلو جرام، وهي تكفي لأسرة مكونه من 5 أفراد لمدة 6 أيام مشيرا إلى أن القافله اليوم تستهدف 65 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.