أخبار مصر | محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها اكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار مرض كورونا.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير ميدانيا مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشاة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز مؤكدا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامه المواطنين .

وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي ان تكون الاولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك حفاظا علي سلامه المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .

رافق محافظ الجيزة في حملات التطهير امس المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة. وشملت مجهودات التطهير والتعقيم اليوم في حي الدقي تمت أعمال التطهير في شارع التحرير من ش السودان حتي ميدان الجلاء ثم ش السد العالي ثم ميدان سليمان جوهر ومتفرعاته حتي ش التحرير .

وبحي العمرانية تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين و ترعة الزمر و الثلاثينى و مستشفى الصدر و عدوى سليم و الدكتور و العمرانية الشرقيه ومتفرعاتها و مكتب تأمينات الجيزه بشارع الثلاثيني عمارات الاوقاف و فرع البنك الأهلي للصرف الآلي و المنطقه الأزهرية.

وبحي جنوب الجيزة شملت المجهودات شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وام المصريبن و6 اكتوبر والمنيب والمجزر الالي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد.

كما تم تطهير جميع انحاء حي الهرم متضمنه تعقيم وتطهير المدارس ومكاتب البريد والبنوك والوحدات الصحيه وغيرها من اماكن تجمع المواطنين. Advertisements

وبحي الوراق بالوحدة الصحية ومستشفي الوراق المركزي ومبني حي الوراق وقسم شرطه الوراق وموقف السرفيس والبنك الأهلي وبنك مصر ومعهد تيودور بلهارسيا وقريه طناش.

وبحي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية كما تم رش وتطهير شارع الكيلاني وشارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته وقطاع المنيرة الغربية وجميع بلوكات مساكن عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وبمركز ومدينة العياط تم رش وتعقيم شارع الجيش وشارع شكرى القواتلى وقرية المقاطفيه واستمرار حملة التعقيم لباقى الشوارع والقرى .

وبمركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية وحتي ميدان الزيدية والحرية ومتفرعاته مروراُ بطريق برطس وحتى مركز شرطة أوسيم و الفكرية و الشون وشارع المحطة و المدرسة التجارة ومنطقة مستشفى أوسيم وحتي طريق مركز شرطة أوسيم و درب النافد وشوارع القاضى والعمدة ومتفرعاته و عزبة اليمن ومتفرعاته و طريق قرية زاوية نابت و الصفيرة و الكنيسة و مقلب الجد وجميع الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وبمركز منشأة القناطر تم تطهير قري نكلا والمنصورية وبني سلامه وبرقاش والجلاتمة وابو غالب والمنصورية . وقرية ام خنان بالحوامدية وقري مزغونة والشوبك الغربي بالبدرشين والاقواز والودي بمركز الصف وقري الكداية وصول والقبابات بمركز ومدينة أطفيح.

وبمركز ابو النمرس تم تطهير وتعقيم طريق مصر أسيوط السريع وقرية منيل شيحه بنطاق مركز وواجهات البنوك ومحطات البنزين والمنازل و المحلات.