أخبار مصر | خطة البرلمان توصي بإحالة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للنيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة البرلمان توصي بإحالة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي للنيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية.

وجاء في تقرير الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء، للعام المالي 2018/2019، في الجزء الخاص بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن إجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب ال10 مليار جنيه وهي تمثل تقريبًا 10.75% من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي نسبة مرتفعة جدًا.

وأوصت اللجنة بدراسة الأسباب المؤدية لذلك والعمل على عدم تكراره مرة أخرى، مشيرة إلى أنه بصفة عامة، عند مراجعة الموازنات المقدمة من الوزارة وجهاتها، نمى عند اللجنة مجموعة من الاستفسارات عن انخفاض نسبة المنفذ للتكلفة الكلية، وقد استفسرت اللجنة عن هذه الملاحظات أرسلت الوزارة ردًا مكتوبًا قد احتوى بعضه على أرقامًا جديدة ولم تفسر سبب ورود الأرقام الموجودة لدى اللجنة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، فقد رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى الـ 6مليار جنبه من خلال مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب الوفر والتجاوز في الاستخدامات للعام المالي 2018/2019. وتابع "قد استفسرت اللجنة عن الأسباب المذكورة وخاصة أتي تخص الباب الأول والثالث والثامن. وقد أرسل الصندوق الرد الذي أرسلته الوزارة وورد فبه أسباب أخرى تدعو للتساؤل مرة أخرى. ففي شرح أسباب الوفر في الباب الأول السبب المدرج في المذكرة الأولى هو "ترشيد الانفاق"، أما في البيان الثاني المرسل من الوزارة كرد لها فهو شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خلال العام المالي ولم تستكمل اجراءات الندب خلال العام المالي، فضلا عن حصول بعض الموظفين على أجازة بدون راتب. Advertisements والحقيقة أن السبب المذكور يفتح بابًا للتساؤل لأن قيمة الوفر425.494 مليون جنيه. فكم عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم وكم تبلغ أجورهم أو مقابل انتدابهم؟ فلو تخيلنا أن موظف يتقاضى الحد الأقصى للأجور – وهو 42000 في هذا العام المالي – فإجمالي راتبه سيكون 504 الف جنيه. ولو قسمنا قيمة الوفر على هذا المبلغ سيكون 844 موظف. كل هذه افتراضات ومن المؤكد أن ليس كل الموظفين يتقاضون الحد الأقصى للأجور. وهنا نكرر السؤال، كم موظف كان الصندوق ينتوى انتدابهم وكم يتقاضون مقابل انتدابهم؟". وأشار التقرير أنه بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة الأولى ليفتح بابًا أخر للاستفسارات. إجمالي الوفر في البابين الثالث والثامن هو 2.379993627 مليار جنيه. أما في المذكرة الأولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم بمعرفة اللإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 19فبراير 2020 وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات.