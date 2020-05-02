شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة اليابانية لترميم مركب خوفو تعلن الانتهاء من توثيق تجميعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصرى الكبير ٤٢ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.تأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب عام ٢٠١٤ وحتى الآن بلغ ١٠٠٦ قطعة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولي بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها داخل المتحف، لافتا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية من المركب، بالإضافة إلى العثور على سكين مصنوع من الزران وكذلك عمود جد مصنوع من النحاس.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ترميم 1200 قطع وتم عمل تقرير حالة لكل قطعة وتصويرها باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد والليزر سكان والتوثيق بالرسم اليدوي والفوتوغرافي.

ومن جانبه قال دكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية ورئيس بعثة مركب خوفو الثانية أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لأعمال المرحلة الثانية من تجميع المركب بالتعاون مع خبراء يابانيين ومصريين وأن فريق العمل انتهى من توثيق تجميع القطع التي تم رفعها الأمر الذي من شأنه يساعد في عملية التجميع .

Advertisements