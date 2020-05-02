شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بامتحان اللغة الإنجليزية لـ«أولى ثانوي» بالمحافظات.. وغرف العمليات: «لا شكاوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحافظات، السبت، إمتحان مادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا من المنازل عن طريق جهاز التابلت.

ففي البحيرة، قال عدد من الطلاب إن الامتحان، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه تم وضع بعض الجزئيات في الامتحان للطالب المتميز. وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة 30 ألفًا و496 طالبًا وطالبة، منهم 25 ألفًا و678 طالبًا وطالبة انتظام و4 آلاف و818 بنظام الخدمات، وأن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من خلال جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت، ويمكنهم بدء الإمتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة لأداء الإمتحان المحدد للمحافظة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وفى شمال سيناء، أدى 27 ألف طالب وطالبة الامتحانات دون شكاوي، ويؤكد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، وضم الفريق 18 شخصا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

وأضاف «حسانين» أن طلاب سيناء من ضمن محافظات المجموعة الأولى التي أدت الامتحان خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، مؤكدًا على أن إمتحانات الصف الأول الثانوي مستمرة حتى 20 مايو المقبل.

وفي كفر الشيخ، أدى نحو 20 ألف طالب وطالبه، الامتحانات وسط متابعة غرفة العمليات بالمديرية، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%. وعبَّر الطلاب عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن سؤال «الترجمة»، هو نفس القطعة التي جاءت بالامتحان التجريبي في شهر مارس الماضي مع تغيير بعض الأسئلة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها تابعت أداء الطلاب للامتحان ودخولهم على المنصه من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بـ13 إدارة تعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، ومن خال جروبات الواتس، ويتم حل المشكلات في حينها.

وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطالب بالدخول على منصة الإختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية.

وفي دمياط، حرصت المحافظ منال ميخائيل، على متابعة سير عملية الامتحانات، وأدى نحو 11 ألف طالب الامتحانات دون شكاوي. وتابعت المحافظ أيضًا الإجراءات التي تتبعها مديرية التربية والتعليم في حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية قد تطرأ والتي تتم من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية وكذا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.

Advertisements

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه لم يتم تلقى شكاوى خاصة بالدخول على منصة الامتحان، لافتًا إلى إتاحة تطبيق من خلال الوزارة يمكن الطالب من تسجيل الحضور وكذا تسجيل أية مشكلات حدثت له أثناء الاختبار، والذي تم الإعلان عنه مسبقاً فضلا عن متابعة المديرية من خلال أرقام الواتس آب والتليفون المحدد على صفحة المديرية.

وفي الإسماعيلية، أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم على أن 77 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الدخول على المنصة وأداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى على التابلت وفقا للتعليمات الوزارية.

وبدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية عملها منذ الصباح الباكر بمتابعات مكثفة مع جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها للتأكد تمامًا من تواجد الجميع داخل غرف العمليات الفرعية وجميع المعلمين المنوطين بأعمال الآمتحانات.

وأشار قبيصي إلى أنه تم التواصل مع الطلاب عبر الصفحة الرسمية للمدرسة وعبر تطبيق واتساب والخدمات التليفونية المتاحة لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها على الفور.