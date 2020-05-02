شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم :99.26 % من طلاب «الأول الثانوي» يؤدون اختبار «اللغة الأجنبية الأولى» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 585 ألفًا و410 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.26% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 286 ألفًا و966 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالب وطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب وطالبة.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.

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