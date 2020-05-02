شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب فيروس كورونا في تأخر افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب توقف حركة الطيران في العالم بسبب فيروس كورونا في تأخر افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، نتيجة عدم وصول الخبراء الأجانب ووصول قطع الغيار اللازمة للتشغيل.

وواصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية، السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، حيث تفقد الوزير اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، إذ يجري حاليًا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، وخاصة في ظل أزمة «كوفيد 19» العالمية.

بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة، حيث شاهد الوزير شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج وأنظمة الإنذار والحريق وسلالم المحطة المتحركة، ثم استقل وزير النقل قاطرة اختبار على السكة مرورًا بمحطات هشام بركات / قباء / عمر بن الخطاب / الهايكستب حتى محطة عدلي منصور، وستكون منطقة محطة عدلي منصور نموذجًا للنقل متعدد الوسائط، حيث ستشمل «الخط الثالث للمترو- القطار الكهربائي shuttle bus- خط سكة حديد (عين شمس /السويس)».

كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تضم جراجا ضخما على مساحة 20 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة، كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارًا.

وأكد الوزير على أهمية أنظمة الحريق بالورشة، وأن تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى، وبها أحدث المعدات والأجهزة، كما أكد استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كل العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيرا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى وكأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

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وزير النقل يتفقد محطة النزهة

وزير النقل يتفقد محطة النزهة

وزير النقل يتفقد محطة النزهة

وزير النقل يتفقد محطة النزهة