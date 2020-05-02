شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: عزل مربع سكني كامل بقرية «باجا» بعد إصابة 8 بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم، إجراءات العزل المنزلي داخل مربع سكنى كامل يضم 5 حارات و19 منزلًا بقرية «باجا» بدائرة مركز وهاج، عقب ظهور 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل القرية، لأشخاص كانوا مخالطين لحالة إصابة سابقة.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج- في بيان لها- إن وكيل وزارة الصحة انتقل إلى القرية بصحبة محمد إمبابي، رئيس مدينة سوهاج، وفرق إدارة الطب الوقائي، ورجال الشرطة، حيث جرى تعقيم المربع السكنى الذي ظهرت به حالات الإصابة، ويضم 5 حارات و19 منزلا، وجرى تقديم الإرشادات الصحية للسكان، وعزلهم منزلياً لمدة 14 يوما، لافتة إلى أنه تم التواصل مع محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوفير المستلزمات أثناء فترة العزل البالغة 14 يومًا، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الحراسة الأمنية بالمنطقة لمنع الدخول والخروج إلى المنطقة.

وأشارت المديرية إلى أن قرية «باجا» من أكثر القرى التي ظهرت بها إصابات على مستوى محافظة سوهاج، خلال الفترة الماضية، وأنه جرى تنفيذ أعمال الرش والتطهير اللازم بها، وعمل التوعية اللازمة لكيفية العزل السليم للسكان بالمنطقة.