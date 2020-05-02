شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: عرض «أمر تكليف» ضمن مبادرة «اعرف جيشك» على «يوتيوب» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عرض مسرحية «أمر تكليف»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وإخراج باسم قناوي، والتي جاءت ضمن فعاليات مبادرة «اعرف جيشك»، التي تتبناها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات وبطولات القوات المسلحة المصرية ودورها في حماية الوطن، وذلك في الثامنة والنصف، مساء غد الأحد، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وعرض «أمر تكليف» مُستلهمٌ من نقطة حدود لعيسى الجمال، ويضم مجموعة من الحكايات الحقيقية عن بسالة رجال القوات المسلحة، صياغة ودرماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسيني، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، على المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسيني، بلسم أبوزيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس عُلا على، مكياج إسلام عباس ومادة فيلمية محمد فاضل.