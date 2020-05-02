شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد شيخ الأزهر أن «تحرير الأرض واستعادة الكرامة كانت نتاج إرادة صادقة لجيش باسل، وشعب أصيل»، مضيفًا أن «حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ومازالت تؤكد على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام في المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات والجوائح».

ودعا «الطيب»، أبناء الشعب المصري وخاصة «الطواقم الطبية والتمريضية» إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان واستمرار العمل المخلص حتى الانتصار على فيروس كورونا واجتياز هذه الجائحة بسلام، سائلًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والصحة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.