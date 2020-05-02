شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وشون المحافظات تواصل استلام القمح من المزارعين‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، السبت، استقبال محصول القمح من المزارعين طبقًا لأسعار التوريد ودرجة النظافة المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام.

في الغربية، أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده منذ بدء الموسم 21 ألف طن و825 كيلوجرام، تحت إشراف اللجنة العليا المُشكلة، برئاسة المحافظ، وناشد وكيل وزارة الزراعة، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

وفي القليوبية، قال عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن إجمالي ما تم استلامه حتى أمس 50446 طنا و670 كيلو من الفلاحين، مشيرًا إلى أن 6 شون تقوم باستلام القمح، وتم تخصيص لجنة في كل موقع للفحص والاستلام.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن توريد 67 ألف طن من القمح لعدد 27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، والتي من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى حصاد 141 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح، مضيفًا أنه يتم متابعة أعمال التوريد طبقًا لأسعار التوريد ودرجة النظافة المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الاقماح المُوردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 386 ألفًا و705 فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدًا على أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام..

وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغت 258 ألف و700 طن، وتم حصاد 212 ألف و150 فدان حتى الآن.

وشدد المحافظ على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفه عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

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وفي المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه تم استلام 45 ألف طن و517 طن و903 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة من خلال الشون والصوامع والهناجر من خلال 47 موقع على مستوي مدن وقرى المحافظة.