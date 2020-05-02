شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتهم من السعودية.. وضع طاقم العبّارة «القاهرة» في الحجر الصحي احترازيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت شركة القاهرة للعبّارات التابعة لوزارة النقل إخضاع طاقم العبارة «القاهرة» المكون من ٢٩ شخصًا للحجر الصحي لمدة أسبوعين بمدينة سفاجا، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودتهم من ميناء ضبا السعودي والقيام برحلة بحرية أقلّت نحو ١٥١ من المصريين العالقين بالميناء.
وأكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري أن العبارة موجودة على الرصيف البحري بعد القيام بعمليات التعقيم والتطهير لها.
وأضافت المصادر أنه فور وصول طاقم العبارة تم إجراء الفحص الطبي لهم من خلال الحجر الصحي وتم التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي تم نقل الطاقم إلى اثنين من العقارات ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لمدة ١٤ يومًا وإجراء الفحص لهم مرتين يوميا، ثم إجراء تحليل فيروس كورونا في نهاية المدة، وفي حال سلبية التحليل يتم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظاتهم.
كانت العبارة القاهرة أجرت رحلة بحرية استثنائية لميناء ضبا السعودي، أقلت ١٥١ راكبًا مصريًا، وجرى إخضاعهم للحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة.
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