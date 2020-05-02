أمنة نصير لأمهات الشهداء: "ربنا أكرمكم بعز في الدنيا ولقاء في الجنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، خالص العزاء إلى أسر الشهداء الذين راحوا ضحية الدفاع عن الوطن.
ووجهت حديثها خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أمهات الشهداء قائلة: «يا بختكم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالي بعز في الدنيا ولقاء مع الشهداء في الجنة».
وتابعت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن الشهيد يشفع بسبعين من أهله وأقاربه يوم القيامة ويأخذهم معه إلى الجنة.
وطالب من أمهات الشهداء بعدم الحزن على أولادهم فقد ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الخير، ونصحت أمهات الشهداء بقراءة القرآن للشهداء والدوام على الدعاء لهم.
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