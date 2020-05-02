شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تواصل حملات تطهير لجان الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت نقابة المعلمين، أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشٱت التعليمية، تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حيث رأس محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، فريق تطهير المدارس والمؤسسات التعليمية بالجيزة، فى حملة التطهير التى استهدفت المدارس المخصصة كمقار لجان سير في امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في 7 يونيه المقبل.

وشملت حملة التطهير التي شارك بها أمين عام النقابة المدارس المخصصة كلجان امتحانات في الثانوية العامة، وامتحانات الدبلومات الفنية بجانب تطهير المدارس المخصصة كمقار لصرف المعاش بالتعاون مع هيئة البريد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر.

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وأضاف الزناتى، هذا ما لن تقبله نقابة المعلمين، خاصة أنه سيؤدى إلى توقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.

وأوضح الزناتى أن النقابة سوف تستخدم كل أدواتها المشروعة، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.