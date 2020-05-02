شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى بالبحرين يعزّى مصر بضحايا الهجوم الإرهابى فى بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور علي عبد العال سيد أحمد رئيس مجلس النواب، وذلك بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من الضباط والجنود.

ووفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية، أعرب رئيس مجلس الشورى عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإرهابي، الذي يتنافى مع کل الشراٸع والأديان السماویة، والقیم الإنسانیة والأخلاقیة.

وأكد رئيس مجلس الشورى التضامن والوقوف مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، وفي کل ما تتخذه من إجراءات أمنیة لحفظ أمنها واسقرارها، سائلًا المولى عزّ وجل أن یتغمد الضحایا الشهداء بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، ویمنَّ علی المصابین بالشفاء العاجل، وأن یحفظ جمهوریة مصر العربیة وشعبها الشقیق من کل مکروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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كما بعث رئيس مجلس الشورى بالبحرين، برقية تعزية مماثلة إلى ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، ضمّنها خالص المواساة لمصر وشعبها الشقيق بضحايا الهجوم الإرهابي.

كما بعث الملك حمد بن عیسی آل خلیفة ملك البحرين ببرقیة تعزیة ومواساة إلی أخیه فخامة الرٸیس عبدالفتاح السیسي رٸیس جمهوریة مصر العربیة الشقیقة ، وذلك في ضحایا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سیناء.

وبحسب صحيفة الأيام ، بعث ايضا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سیناء، معربا عن استنكار حكومة مملكة البحرين، وإدانتها لهذا العمل الإرهابي الجبان.