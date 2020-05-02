شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل باليوم العالمى للفلك اليوم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمي لعلم الفلك اليوم السبت 2 مايو 2020، وفي هذه المناسبة، يتبادل عشاق الفلك في جميع أنحاء العالم معرفتهم حول عالمنا الرائع والفضاء فيما بينهم.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، إن اتساع الكون وأسرار السماء لطالما فتنت البشرية، ويوم الفلك هو يوم استثنائي لجميع الناس لزيادة نطاق معرفتهم حول الكون ومكاننا فيه.

وأوضح التقرير أنه تم تنظيم أول يوم عالمي لعلم الفلك من قبل رئيس الجمعية الفلكية في شمال كاليفورنيا ، دوج بيرغر ، في عام 1973، حيث أراد زيادة الوعي والاهتمام بعلم الفلك والفضاء بين الناس وجعله أكثر سهولة بالنسبة لهم للتعرف على الكون، وللقيام بذلك ، تم إنشاء الكثير من التلسكوبات في مواقع المدينة المزدحمة للسماح للجميع بالاستمتاع بإطلالة على السماء الجميلة.

وتابع التقرير أنه منذ ذلك الحين أصبح يوم الفلك احتفالًا سنويًا مشهورًا عالميًا ويتم رعايته الآن من قبل العديد من المنظمات المرتبطة بعلم الفلك.

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واليوم الدولي لعلم الفلك هو حدث نصف سنوي. يتم الاحتفال به مرتين في السنة ، في الخريف والربيع. يحدث يوم الفلك الربيعي في يوم السبت بين منتصف أبريل ومنتصف مايو الأقرب إلى التربيع الأول للقمر ، ويحتفل بيوم الفلك الخريفي في يوم السبت الأقرب إلى التربيع الأول للقمر بين سبتمبر وأكتوبر. لذلك سيحدث يوم الفلك المقبل في 26 سبتمبر 2020.

وهناك العديد من الطرق للاحتفال بيوم علم الفلك من خلال حضور الأحداث العامة المحلية إلى مشاهدة الأفلام التعليمية حول الفضاء الخارجي وتعريف الأطفال بالعالم السحري لعلم الفلك.

والجزء المهم من الاحتفال هو قضاء بعض الوقت في تعلم المزيد عن عالمنا، على الرغم من أن الأنشطة والفعاليات الاجتماعية محدودة هذا العام نظرا للحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا ، فلا يزال بإلامكان القيام بذلك. حيث تسمح التطبيقات الفلكية باستكشاف الكون من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك الاقتراب من أسرار الفضاء الخارجي دون مغادرة المنزل.