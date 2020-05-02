شكرا لقرائتكم خبر عن 99.26 % من طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 585 ألفًا و410 طلاب/طالبات من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.26% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 286 ألفًا و966 طالبا/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالب/طالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب /طالبة.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.