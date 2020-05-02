شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 63472 طالب بأولى ثانوى أدوا اختبار اللغة الإنجليزية دون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 63472 طالب أدوا اليوم السبت، اختبار اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى، أون لاين، دون مشاكل.

وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أن المديرية تابعت سير الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات عبر وسائل التواصل المختلفة اون لاين وانتظام التوقيع الإلكترونى لاختبارات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوى.

ووجه حجازى رسالة صوتية على مواقع التواصل، بضرورة الالتزام وعدم اللجوء للغش وما شابه ذلك مشيرا إلى ان التجربة أثبتت نجاحها بالفعل، لافتا إلى أن الاختبارات تسير وفق تقارير غرفة العمليات المركزية وفى الإدارات العشرون التابعة للجيزة دون شكاوى ويتم المتابعة اليومية والتواصل مع الطلاب على الأرقام المخصصة لتلقى الشكاوى والتواصل الدائم.

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وكان طلاب الصف الأول الثانوى العام، بدأوا صباح اليوم أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى التي انطلقت الأربعاء 29 إبريل الماضى.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تعقد في مواعيدها طبقا لجدول الامتحانات ولا تغيير في المواعيد، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان من منازلهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.