شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالتزام.ن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة

وتفقد الوزير اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث يجري حاليا استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات وكذلك وصول الخبراء الأجانب لاصدار شهادة سلامة التشغيل، وخاصة فى ظل أزمة كوفيد 19 العالمية.

بدأت الجولة بتفقد محطة النزهة حيث شاهد الوزير شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج والأنظمة الإنذار والحريق وسلالم المحطة المتحركة ثم استقل وزير النقل قاطرة اختبار على السكة مرورا بمحطات هشام بركات / قباء / عمر بن الخطاب / الهايكستب حتى محطة عدلي منصور حيث وستكون منطقة محطة عدلي منصور نموذجاً للنقل متعدد الوسائط حيث ستشمل "الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي shuttle bus - خط سكة حديد "عين شمس /السويس"، كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تضم جراج ضخم على مساحة 20 ألف متر مسطح حيث يضم 15سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطار

وأكد الوزير على أهمية أنظمة الحريق بالورشة وان تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة، كما أكد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى و كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.