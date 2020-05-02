شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السفر والسياحة العالمى يضع تصور لعودة السياحة التدريجية فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) تصورا عن العودة التدريجية للسياحة، حيث أشار إلى أنه من المرجح أن يعود السفر أولاً في الأسواق المحلية في شكل "إقامة" ، قبل التوسع إلى أقرب جيران البلد عبر المناطق ، وأخيرًا عبر القارات.

ويقول WTTC ، انه تم تطوير البروتوكولات باستخدام الخبرة من التعافي الأولي للصين، و سيتم الإعلان عنها بالكامل في الأسبوعين المقبلين وسيتم مشاركتها مع الحكومات على مستوى العالم.

ويعتقد WTTC أن المسافرين الأصغر سنًا (في الفئة العمرية 18-35) ، الذين يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19 (الفيروس التاجي) ، قد يكونون أيضًا من بين أول من بدأ السفر مرة أخرى.

من أجل فتح السفر في وقت أقرب وأكثر فعالية ، يقول WTTC أن الجهد المنسق بين الحكومات والشركات أمر بالغ الأهمية، كجزء من خطة "السفر في الوضع الطبيعي الجديد" ، تقول WTTC أن الجهد المنسق يجب أن يشمل معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة ، "التي توفر طريقًا آمنًا ومسؤولًا للتعافي لقطاع السفر والسياحة العالمي مع بدء المستهلكين التخطيط لرحلات مرة أخرى. "

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وأكد المجلس أنه ستكون هناك بروتوكولات جديدة لتسجيل الوصول تتضمن التكنولوجيا الرقمية، ومحطات تعقيم اليدين في نقاط متكررة بما في ذلك مكان تخزين الأمتعة، والدفع بدون تلامس بدلاً من النقد.

وسيتخذ مشغلو الرحلات البحرية مزيدًا من التدابير لضمان خلو السفن من COVID-19 ، بما في ذلك الموظفين الذين يرتدون القفازات في جميع الأوقات ، والتي يتم تغييرها بشكل متكرر ؛ وتنظيف الغرفة بشكل متكرر.

وسيتم اختبار المسافرين في المطارات قبل السفر وعند الوصول إلى مطار الوجهة. يمكن أن يتوقعوا رؤية تدابير الإبعاد الاجتماعي في المطار وأثناء الصعود إلى الطائرة ، وكذلك ارتداء الأقنعة أثناء السفر. كما ستخضع الطائرات لأنظمة تطهير مكثفة.

سيتم دمج هذه الإجراءات مع تتبع جهات الاتصال ، عبر تطبيق الهاتف المحمول ، والذي سيسمح للرحلات بمغادرة المطارات الخالية من COVID-19.