شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: هزة أرضية فى البحر المتوسط بقوة 6.3 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعر عدد من سكان القاهرة والجيزة بهزة أرضية منذ قليل، فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن الشبكة القومى لم تسجل أى هزات أرضية بالقاهرة والجيزة .

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشبكة سجلت منذ قليل هزة أرضية ولكنها فى البحر المتوسط بجزيرة كريت بقوة 6.3 ريختر غير مؤثرة ولم يصل تأثيرها للقاهرة والجيزة ولم يتلق المعهد أية خسائر .

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.