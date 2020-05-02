شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة للسائحين: وضعنا المنتجعات على برنامج التعقيم لتكون فى استقبالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت هيئة تنشيط السياحة برسائل طمأنه للعالم حول الاجراءات الصحية التى تتخذها فى الفنادق والمنتجعات، وعمليات التعقيم التى تتم وفقا للمواصفات الصحية العالمية.

ونشرت الهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى صورة تٌظهر عمليات التعقيم فى احد الفنادق وقالت فى تغريدة لها " أنت تفتقد الأيام المشمسة التي قضيتها في منتجعات مصر الرائعة التي تطل على البحر الاحمر لقضاء عطلة مميزة. لهذا السبب وضعنا المنتجعات على رأس برنامج التعقيم لتكون جاهزة لاستقبالك قريبًا".

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وفي إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، فقد انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن جميع المطاعم التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات، مؤكدا علي أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخري إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

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جدير بالذكر أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وتتبع الفنادق إجراءات وقائية منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

