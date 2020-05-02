شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تقدم الرعاية الصحية العلاج عن بعد لمنتفعى التأمين الصحى × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة، خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بٌعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتي آليات تقدم هيئة الرعاية الصحية الاستشارات الطبية عن بعد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمجان للوقاية من عدوي فيروس كورونا.

1- بدء تقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بٌعد، من خلال الاتصال على أرقام "0663257999، 0663257444".

2- الخدمة متاحة من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً بالمجان يوميًا.

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3- يقوم القائمون على الخدمة بتسجيل بيانات المنتفع وتاريخه المرضى والأعراض التي يعاني منها.

4- يتم تحويل الحالة بعد تشخيصها للطبيب المختص للرد علي استفساراته عما يعاني منه.

5- يجيب على الاستشارات الطبية للمنتفعين، نخبة من أطباء بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية (باطنه، جراحة، صدر، أنف وأذن، مسالك بولية، عظام، نساء، أطفال، رمد، جلدية).

6- يقدم الطبيب المختص الاستشارات الطبية للمنتفعين، مجانًا، ويرشدهم في الحالات التي لا تستدعى تشخيصًا خاصًا.

7- توفير الخدمة إمكانية إرسال فني معمل لسحب عينات من المريض داخل منزله، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة .

8- يقوم الطبيب بالتشخيص السليم للحالة الصحية للمريض وإقرار العلاج اللازم له .

9- يمكن للطبيب أن يطلب التواصل تليفونيًا مع المريض إذا استدعى الأمر ذلك.