هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والجيزة.. والبحوث الفلكية: لها توابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هزة أرضية بقوة 6.3 ريختر ضربت جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط. وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهزة الأرضية كانت قوية، وشعر بها سكان القاهرة والجيزة، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون للزلزال موجات ارتدادية.

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