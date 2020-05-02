محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن قرى أولاد خلف والركابية والعنانية لإجراء صيانة دورية، يوم الإثنين المقبل، تبدأ بمحولات الغوابين وجمصة شرق وغرب وأولاد خلف من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا.
كما يجرى فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء المقبل عن منطقة المطحن بدمياط، ضمن سلسلة عمل الصيانة الدورية على أكشاك ومحولات الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإثنين.. فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق بدمياط للصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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