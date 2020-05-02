وزير الكهرباء لمصراوي: القضاء على الفواتير الخاطئة نهاية 2020.. ونعمل بـ30% من قوتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

صرَّح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة تعمل بـ30% من هيكلها الإداري فقط منذ أزمة كورونا، وهي قوة بشرية قليلة نسبيًّا، إلا أنه تتم متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات كما لو كان الهيكل موجودًا بالكامل؛ ما يثبت أن العاملين بقطاع الكهرباء قادرون على التصدي لأي ظروف والعمل تحت أي ضغوط.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أنه بنهاية العام الجاري ستنتهي مشكلات فواتير الكهرباء المستمرة والتي ما زالت تمثل قلقًا وعدم رضا لديه؛ لأنه في المقام الأول مواطن قبل أن يكون مسؤولًا.

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وأوضح الوزير، أنه يجري حاليًّا العمل على وضع استراتيجية جديدة تم إعلان بعض أدواتها والعمل على تنفيذ باقي المراحل؛ حتى تتمكن الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها من إصدار فواتير سليمة 100%.

وأضاف شاكر، أنه حريص على متابعة ما يحدث من أعمال خاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث أجرى زيارة منذ يومَين لتفقد الأعمال وما يتم إنجازه منها.

وتابع وزير الكهرباء: استهلاك القطاعات المنزلية والتجارية من الطاقة الكهربائية انخفض نسبيًّا بنسبة تتراوح بين 10 و15% علمًا بأنه يوجد لدينا احتياطيات كبيرة من الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات إنتاج الكهرباء التي تنتج 49 ألف ميجاوات.