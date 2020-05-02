محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفقًا لأساسي مرتب عام 2014.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في 4 فبراير عام 2019، بشأن حالة الاستياء التي يشعر بها المعلمين في مصر نتيجة لضعف رواتبهم، مما أدى إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين ودفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو العمل بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم في ظل ضعف المرتبات التي تقدم لهم.
وطالب فؤاد، بالتدخل السريع والحاسم لحل الأزمة خاصة نظرًا لاستمرار أزمة رواتب المعلمين إلى وقتنا هذا، ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي نشهدها، مما يتطلب اتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 سبب تدني أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.