تحية إجلال.. "سياحة النواب" تُهنئ العمال بعيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتحية تقدير إلى عمال مصر الشرفاء، بمناسبة عيد العمال، مشيرًا إلى أن هؤلاء العمال أبطال؛ إذ يواصلون العمل ليل نهار، من أجل استمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين رغم مواجهة خطر فيروس كورونا؛ متخذين كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال صدقي، في بيان، اليوم السبت، إن عمال مصر أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن في مرحلة التقدم الاقتصادي وإنجاز المشروعات العملاقة في جميع أنحاء البلاد، فكل التحية والإجلال لهؤلاء الأبطال البواسل في مختلف مواقع الإنتاج.

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وأشار إلى أن عمال مصر الشرفاء يحتلون مكانة كبيرة في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المصريين.

وتابع: ما شهدته مصر خلال السنوات الست الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى غير مسبوقة يجعلنا جميعًا ننحني أمام المقامات الرفيعة لعمال مصر الأوفياء والمقاتلين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، تحية لهم على هذه الإنجازات الباهرة التي جعلت من مصر واحدة من أهم الدول داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مشروعات التنمية والبناء والتعمير.

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