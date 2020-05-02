بتكلفة 48 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن وتنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنيه، ضمن خطة العاصمة لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، اليوم، أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير والتي بدأت في شهر أكتوبر الماضي بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعه الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس بطول 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلًا من 11.5 متر فقط قبل التطوير.

كما تفقد محافظ القاهرة، حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع 6 أكتوبر وعزيز المصري وأحمد عصمت وعبدالحليم محمود وأحمد عرابي والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة من الشوارع .