هرب من حرارة الجو فدفع حياته الثمن.. تفاصيل غرق شاب في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع شاب غرقا بنهر النيل في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور جثة طافية بنهر النيل بنطاق مركز أبو النمرس.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمود" يقيم بقرية منيل شيحة وأصل إقامته محافظة سوهاج، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

Advertisements

التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع الجنوب، توصلت إلى أن ابن الـ22 ربيعا، توجه للاستحمام بنهر النيل رفقة عدد من أصدقائه هربا من حرار الجو، ولقي مصرعه غرقا.

وعثرت الشرطة على متعلقات الشاب على ضفاف النهر، واستمع الرائد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس، لأقوال أصدقاء الشاب الذي اكدوا صحة التحريات.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى أم المصريين، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.