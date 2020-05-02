بينها 440 كيلو هيروين وحشيش.. جهود الداخلية في أبريل- (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت وزارة الداخلية عن جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل 2020. وتكللت الجهود في مجال الأمن العام نفذت الوزارة 1989889حُكم قضائي متنوع، وضبط 3636 عنصرا إجراميًا شديد الخطورة. وضبط قطاع مكافحة المخدرات 4653 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5018 متهم، وبحزتهم مكميات كبيرة من المواد المخدرة بأنواعها.

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