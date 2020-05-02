رغم الحظر.. الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ750 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2206 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1065 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ750 مخالفة. والتصدي لـ 14 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 220 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وفحص 5 سائقين تبين عدم تعاطي أي منهم لمواد مخدرة أثناء القيادة. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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