مباحث التموين تفسد خطة مشبوهة لصاحب محل عطارة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 77 قضية متنوعة، أبرزها 18 منشأة بدون ترخيص، 17 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير 26 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات فضلا عن قضية احتكار ضُبط خلالها صاحب محل عطارة يقوم بتخزين مواد غذائية وحجبها عن التداول.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.