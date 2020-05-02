الشرطة في الجيزة.. يد تطبق الحظر وأخرى تطارد مروجي الكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب. خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 41 متهما بينهم 40 اتجارا في المخدرات. وبلغ إجمالي المضبوطات (1315 جرام حشيش - 425 قرصا مخدرا - 234 جرام هيروين - 65 جرام شادو - 250 جرام بانجو - 585 جراما من مخدر الإستروكس). تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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