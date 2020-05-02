سقوط 6 تجار مخدرات في حملة مكبرة لمكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة لضبط حائزي ومورجي المواد المخدرة بمنطقتي بدر ومدينة نصر.

وتمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 225 جرام، مبلغ مالي.

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كما تمكن المقدم أحمد الكيلاني، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرام، مبلغ مالي، كما تمكن المقدم محمد عبد المنعم، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 210 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.