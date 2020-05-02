"عايزة اشتغل في الإعلانات".. 5 شهور زواج انتهت بانتحار ممرضة في "نص الليل"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

5 شهور زواجا قضتها ممرضة في كنف صاحب شركة، حتى تسللت خلافات إلى العش الهادئ وصل معها قطار الزوجية محطته الأخيرة، اتخذت السيدة قرارها الأصعب والأخير، قفزت من شرفة شقة بالطابق الثالث بعد منتصف الليل.

الثانية عشرة مساء الجمعة، كان أهالي شارع أبي بكر الصديق بمدينة السادس من أكتوبر على موعد مع واقعة مؤسفة، بدأت أحداثها بسماع صوت ارتطام جسم بالأرض.

جثة سيدة ثلاثينية ترتدي ملابسها كاملة عُثر عليها أسفل العقار مصدر الصوت، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها لدى سقوطها من علو.

قوة من قسم شرطة ثالث أكتوبر انتقلت إلى محل الواقعة تحت إشراف العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش القطاع.

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تحريات المقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة، توصلت إلى أن المتوفاة "ممرضة" تزوجت من صاحب شركة منذ 5 شهور، ولديها طفلة من زوجها الأول.

جهود البحث للرائد هاني عماد رئيس مباحث ثالث أكتوبر، ومعاونه الرائد مصطفى رشوان، أشارت إلى أن خلافا وقع بين الزوجين مؤخرا لدى طلب الزوجة العمل في مجال الإعلانات، والذي قوبل بالرفض من الزوج.

ليلة الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين، أقدمت خلالها الثلاثينية على التخلص من حياتها، وقفزت من الطابق الثالث لتفارق الحياة في الحال.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.