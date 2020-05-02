النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله سائق توك توك في مشاجرة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري نيابة العمرانية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد سائق توك توك.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة؛ وإعداد تقرير مفصل حول الإصابات التي تسببت في وفاته، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

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البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.