النيابة تطلب التحريات في غرق شاب بنيل أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، اليوم السبت، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في غرق شاب بمياه نهر النيل بأبو النمرس؛ للوقوف على أسباب الواقعة وتفاصيلها.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة تفيد بغرق شاب بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الشاب وتبين أنه يدعى "محمود م" أصل إقامته مركز طهطا محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أم المصريين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.