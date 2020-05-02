شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا هحكيلك وأفضفض معاك زى ما جوزي بيفضفض مع مراتك».. قصة قضية خلع في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت ربة منزل دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر ضد زوجها، الذي يعمل مدير مبيعات، بعد ريبتها في وجود علاقة عاطفية بين زوجها وجارتهما زوجة صديقه، خلال عام واحد من زواجهما.

وأفادت صاحبة دعوى الخلع بأن زوجها تقدم لخطبتها تقليديًا، بعدما شاهدها في حفل عُرس، وحضر لاتفاق الزواج رفقة والدته وشاب آخر، أخبرها بأنه صديقه المقرب ويعتبره مثل شقيقه، خاصة أن والده متوفى وأنه ولد وحيد لأمه، وتمت الخطبة.

وخلال تجهيز عش المستقبل أخبرها خطيبها بأنه سيشتري شقة في نفس العقار الذي يسكنه صديقه بإحدى المدن الجديدة، رغبة منه في إقامته بالقرب من سند وعزوة يجدهما في صديق عمره، ولم تمانع العروس، وتم الزواج خلال سنة.

بعد شهر العسل، بات العريس يمر على شقة صديقه، ويجلس مع الصديق وزوجته لساعات طويلة، وإذا حدث استثناء وصعد لشقته ووجد زوجته مشغولة بإعداد الطعام يخبرها بأنه سينزل للعب «بلاى ستيشن» مع جاره لحين انتهائها، ولا يستجيب لمحاولاتها بإثنائه، أو أنها انتهت وفقط ستحضر المائدة.

باتت الزوجة تعانى من الوحدة، وكذلك الغيرة، إذ وجدت زوجها يقارنها في كل صغيرة وكبيرة بزوجة صديقه، حتى إنه يشترى لها ملابس تطابق ملابس الأخرى، وفى إحدى المرات اشترى لها خاتمًا، وفوجئت بزوجة صديق زوجها تسألها إن أعجبها أم لا، وتخبرها بأنها من اشترت لها الخاتم على ذوقها.

واستمرت ملاحظات الزوجة عن الاختلاط الذي رأته زائدا عن الحد بين زوجها من ناحية، وصديقه وزوجته من ناحية ثانية، بل وباتت تشعر بالوحدة من طول فترة بقاء زوجها معهما، وصارحت زوجها بذلك، وبدلًا من محاولته ترضيتها فوجئت بجارتها تتشاجر معها وتوبخها بقولها: «إحنا نعرفه قبلك ولينا فيه أكتر منك».

وخلال مشكلات العروسين كان مدير المبيعات يتحدث في الهاتف لساعات طويلة، خاصة خلال الليل، وجن جنون الزوجة حين تنصتت عليه في إحدى المرات ووجدته يتحدث مع جارتها، بما دفعها للتشاجر معه وإبداء غيرتها عليه بقولها: «للدرجة دى مش قادر على بعدها ولو مش قاعد معاها بتكلمها في التليفون»، واتهم الرجل زوجته بالجنون والخروج عن حدود الأدب، وأنها شيطانة تخوض في الأعراض وتريد أن تخرب علاقته بصديقه الوحيد، وشدد عليها أنه لن يغير عاداته مهما فعلت.

وهدى الزوجة تفكيرها إلى أن تلازم زوجها خلال تواجده عند صديقه وجارتهما، وحرصت على ارتداء ملابس منزلية منمقة والتزين «بالمكياج والحلى» والنزول لزوجها عند جيرانها، ففوجئت بالأخير ينتقدها، ويعنفها على ذلك، وحينما راجعته باستقبال جارتها له بملابسها المنزلية وزينتها كما فعلت هي، احتد عليها بقوله: «هى طبيعتها كده ومش محجبة.. لكن إنتي محجبة.. بخلاف إن نيتك من الأول مش سليمة»، ومنعها من النزول لهما مطلقًا.

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وفى اليوم التالى فوجئت الزوجة بزوجها يعود لمنزله باكرًا دون المرور بمنزل جاره، وبعد عدة أيام فوجئت بجارتها تحضر إليهما لمعاتبة زوجها، وتسأله إن كان تضايق منها وزوجها في شىء، فنفى مدير المبيعات ذلك، وأخبرها أنه سيمر عليهما غدًا، وفى اليوم التالى نفذ الزوج وعده، ولم تمر دقيقتان على جلوس المهندس في منزل صديقه حتى فوجئ بزوجته تطرق الباب، بملابسها المنزلية وزينتها، فلم يتمالك أعصابه ونهرها للصعود، ولاحظ صديقه ذلك فتدخل لينهاه ويسأله لماذا يحتد عليها، وأصر على دخولهما لشقته، وهنا قالت الزوجة إنها تشعر بالوحدة، فنهرها زوجها بحجة أن هذا أمر شخصى محاولًا إسكاتها، لكن الأخيرة أصرت بل وألمحت إلى حديث زوجها مع جارتهما ليلًا، قائلة لجارها: «أنا هحكيلك وأفضفض معاك زى ما جوزى بيفضفض مع مراتك.. ما إنتوا أهل برضو»، وشكت من عدم جلوس زوجها معها لوقت كافٍ، وذمه كل شىء تفعله، ومقارنته بما تفعله غيرهن من النسوة، ويعاملها كأنه مل منها رغم قصر مدة زواجهما، وأوصى الجار صديقه بزوجته.

وبعد عدة أيام فوجئت صاحبة دعوى الخلع بزوجها يتعدى عليها بالضرب، ويتهمها بتسميم العلاقة مع صديقه، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب الخلع منه.