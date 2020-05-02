شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير جسر السويس بتكلفة 48 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة ٤٨ مليون جنيه، وهي الأعمال التي تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي، بلغت 98%، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تمت توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلًا من 11.5 متر قبل التطوير، كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع 6 أكتوبر وعزيز المصري وأحمد عصمت وعبدالحليم محمود وأحمد عرابى والعشرين بعين شمس، لرفع تراكمات القمامة والردتش من الشوارع.