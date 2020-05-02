شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت والشوارع بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار فعاليات مبادرة «حلوة يابلدى» بقرى ومراكز المحافظة، والتى تستهدف استكمال أعمال النظافة والتطهير ورش الشوارع والميادين وكافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات تتم بمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي وذلك لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

حملات تطهير ونظافة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في أسيوط

حملات تطهير ونظافة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في أسيوط