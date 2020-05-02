شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يوم واحد.. تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية في الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها أكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة ومديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والزراعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات التطهير ميدانيا، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة خلال يوم واحد، وأكثر من 20 قرية بالمراكز، مؤكدا استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال «راشد» إن المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك حفاظا على سلامه المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

رافق محافظ الجيزة في متابعة حملات التطهير، السبت، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة.

وشملت مجهودات التطهير والتعقيم، اليوم، في حي الدقي، تمت أعمال التطهير في شارع التحرير من ش السودان حتى ميدان الجلاء ثم ش السد العالي ثم ميدان سليمان جوهر ومتفرعاته حتي ش التحرير.

وبحي العمرانية، تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر والثلاثينى ومستشفى الصدر وعدوى سليم والدكتور والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها ومكتب تأمينات الجيزة بشارع الثلاثيني عمارات الأوقاف وفرع البنك الأهلي للصرف الآلي والمنطقة الأزهرية.

وبحي جنوب الجيزة، شملت المجهودات شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وأم المصريين و6 اكتوبر والمنيب والمجزر الآلي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد.

كما تم تطهير جميع أنحاء حي الهرم متضمنة تعقيم وتطهير المدارس ومكاتب البريد والبنوك والوحدات الصحية وغيرها من أماكن تجمع المواطنين. وبحي الوراق، بالوحدة الصحية ومستشفى الوراق المركزي ومبنى حي الوراق وقسم شرطه الوراق وموقف السرفيس والبنك الأهلي وبنك مصر ومعهد تيودور بلهارسيا وقريه طناش.

وبحي الطالبية، شملت المجهودات شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية كما تم رش وتطهير شارع الكيلاني وشارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته وقطاع المنيرة الغربية وجميع بلوكات مساكن عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

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وبمركز ومدينة العياط، تم رش وتعقيم شارع الجيش وشارع شكرى القواتلى وقرية المقاطفيه واستمرار حملة التعقيم لباقى الشوارع والقرى. وكرداسة تم رش وتعقيم (مركز الغسيل الكلوي ومسجد العريان وشارع المدرسة والشحايته والمستشفى ووجهة ٣٠ منزلا).

وبمركز ومدينة أوسيم، تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية وحتي ميدان الزيدية والحرية ومتفرعاته مروراُ بطريق برطس وحتى مركز شرطة أوسيم والفكرية والشون وشارع المحطة والمدرسة التجارة ومنطقة مستشفى أوسيم وحتي طريق مركز شرطة أوسيم ودرب النافد وشوارع القاضى والعمدة ومتفرعاته وعزبة اليمن ومتفرعاته وطريق قرية زاوية نابت والصفيرة والكنيسة ومقلب الجد وجميع الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وفي مركز منشأة القناطر، تم تطهير قري نكلا والمنصورية وبني سلامه وبرقاش والجلاتمة وابو غالب والمنصورية. كما تم تطهير قرية أم خنان بالحوامدية وقرى مزغونة والشوبك الغربي بالبدرشين والاقواز والودي بمركز الصف وقري الكداية وصول والقبابات بمركز ومدينة أطفيح. بينما في مركز ابو النمرس تم تطهير وتعقيم طريق مصر أسيوط السريع وقرية منيل شيحه بنطاق مركز وواجهات البنوك ومحطات البنزين والمنازل والمحلات.

وبمركز الواحات البحرية، تم رش وتطهير شارع الجمعية شارع ميدان مسجد الرحمن وشارع راشد وشارع ميدان الأرصاد بمدينة الباويطي، وكافة المحاور الرئيسية .

حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات محافظة الجيزة

حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات محافظة الجيزة

حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات محافظة الجيزة