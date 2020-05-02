شكرا لقرائتكم خبر عن برغم كورونا.. مطروح تتجمّل للموسم السياحي الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من تأثيرات فيروس «كوفيد ١٩»، المشهور بفيروس كورونا، على الحياة بدول العالم وتسببه في توقف حركة الطيران والسياحة بجميع الدول، وتنفيذ الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي كإجراءات احترازية للحفاظ على حياة المواطنين، لم تفقد محافظة مطروح السياحية الأمل في عودة النشاط السياحي للشواطئ بالمحافظة، التي تعد المقصد الأول للسياحة الداخلية بمصر في شهور الصيف.

محافظ مطروح تفقد، السبت، بحسب بيان، تطوير شاطئ روميل، حيث يجري تنفيذ الأعمال حاليًا استعدادًا لموسم الصيف السياحي.

وأوضح المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أنه تم إنهاء نسبة كبيرة من الأعمال الجاري تنفيذها بالشاطئ الكافتيريات ودورات المياه وخزان مياه وغيرها مع إعادة تطوير لسان الشاطئ بما يخدم الحركة السياحية ويحافظ على الشاطئ من التآكل بفعل عوامل أمواج البحر والنحر، حيث سيتم عمل مجرى مائي أسفل اللسان وتمر المياه من البحر الكبير إلى البحيرة، بما يعمل على تجديد المياه ويمنع عوامل النحر ويدعم تكثيف رمال الشاطئ، ومن المعروف أن جميع تلك الأعمال تقوم بتنفيذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الأعمال والانتهاء استعدادًا لموسم الصيف السياحي.

وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، أيضًا أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر، التي تنفذ حاليا بها مد البنية التحتية من بيارات صرف صحي وشنايش أمطار وأعمدة إنارة وغيرها، ويتم تنفذ أعمال الرصف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث استمع محافظ الإقليم لشرح من المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، حول نسب تنفيذ الأعمال من الرصف والتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأعمال بالشكل المتفق عليه، ومراحل الرصف من طبقات أسفلتية وسطحية وغيرها.

كما وجه المحافظ بسرعة مراجعة وإنهاء كل الأعمال، وتيسير حركة المشاة والسيارات مع الحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي بالمنطقة.

Advertisements