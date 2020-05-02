شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 أشهر.. دباغة 64 ألف قطعة جلد في الروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي، التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، دباغة 64 ألف قطعة جلد خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي إيرادات بلغت 563 ألف جنيه.

وبحسب بيان، السبت، يعد هذا باكورة إنتاج المركز عقب بدء تشغيله رسميًا وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تتولى بموجبه إدارة وتشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية بالمركز، وهو ما ساهم في زيادة جودة المنتجات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، من خلال منتجات مطابقة لمتطلبات الأسواق العالمية.

وقالت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن مركز دباغة الجلود واصل تقديم خدمات لقطاع صناعة الجلود بهدف زيادة معدلات الإنتاجية مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ توجيهات وزارة التجارة والصناعة بدعم الصناعة الوطنية واستمرار عجلة الإنتاج.

وأضافت «الحضري» أن خدمات المركز تتضمن تقديم الدعم الفني وتعميق التصنيع المحلي في مجال دباغة الجلود وإجراء الاختبارات وتطوير المنتجات، حيث يسهم في تطوير قطاع دباغة الجلود في مصر وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرةً إلى أن المركز يقدم خدمات متميزة للمدابغ الصغيرة والمتوسطة لإنتاج جلود مشطبة جاهزة للتصنيع من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي للجلود باستخدام أحدث الماكينات ذات التكنولوجيا المتطورة

ونوهت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إلى أن المركز بدأ منذ مطلع العام الجاري تقديم عدد من الخدمات الجديدة لمنتجي الجلود من خلال قسم الأبحاث والتطوير بالمركز، والتي تسهم في تعريف المدابغ بالطرق الصحيحة لاستخدام الكيماويات والصبغات والطرق الحديثة لدباغة الجلود.

وأشارت إلى أن المركز يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال دباغة الجلود للوصول إلى منتجات جلدية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والأوروبية، حيث يسهم في تأهيل الجلود لمتطلبات التصدير وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للجلود بنسبة 20%.

Advertisements