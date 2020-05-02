شباب سمالوط يستغلون فترة حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغل مجموعة من شباب مركز سمالوط، شمال المنيا، فترة حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بإطلاق مبادرة لنظافة وتجميل شوارع المدينة، شملت شارع ناصر، وباقي شوارع وميادين المدينة، حيث تم القيام بأعمال النظافة وهان البلدورات والمطبات الصناعية باللون الأصفر والأخضر.

وقال رجب عبدالحليم، منسق مبادرة تحسين سمالوط، في بيان، إن المبادرة تهدف للحفاظ على النظافة العامة والتجميل، والقيام بالتعقيم والتطهير للشوارع خلال فترة الحظر.

ووجه «رجب» الشكر لشباب المركز والمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز سمالوط، للتعاون في القيام بهذا العمل التطوعي الخيري.

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان

شباب سمالوط يستغلون فتره حظر كورونا لنظافة وتجميل الشوارع في ليالي رمضان